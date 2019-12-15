شكرا لقرائتكم خبر عن سوسييداد يقدم هدية لريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسيداد 2 - 2 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني . وفقد برشلونة نقطتين مهمتين بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول، في انتظار نتيجة ريال مدريد (المركز الثاني برصيد 34 نقطة) أمام فالنسيا اليوم، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع.(ص11)

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