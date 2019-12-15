حصة بوحميد تتوج الفائزات في «ترايثلون دبي 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الفائزات في النسخة الثالثة من «ترايثلون دبي للسيدات» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، أمس الأول، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وذلك بمشاركة 363 متسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار.

حضر فعاليات الترايثلون سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ولمياء عبد العزيز خان، عضوة مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيسة لجنة المرأة والرياضة، رئيسة اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات، مديرة نادي دبي للسيدات، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

كما حضرت مراسم التتويج سارة الصايغ مديرة إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس، مديرة لجنة المرأة والرياضة، مديرة الترايثلون، وميثاء شعيب عضوة لجنة المرأة والرياضة، وصالحة البسطي عضوة لجنة المرأة والرياضة، وفريق اللجنة المنظمة، ومنتسبي مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات، وعدد كبير من عائلات المشاركات في الحدث.

وعبرت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن سعادتها بالمشاركة الواسعة للسيدات في النسخة الثالثة من ترايثلون دبي للسيدات، مؤكدة أن هذه المشاركة تدل على زيادة وعي السيدات بأهمية الرياضة ودورها في بناء شخصية ممارسيها، وتعزيز قدراتهم على أداء دورهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وثمنت دور مجلس دبي الرياضي في ترسيخ مكانة الدولة والسير على نهج القيادة الرشيدة في تمكين مختلف فئات المجتمع من خلال الرياضة، وخصوصاً السيدات وفئة أصحاب الهمم، حيث تتضمن أجندة الفعاليات السنوية بمختلف إمارات الدولة، ملتقيات وبطولات للمرأة تعزز مكانتها في المجتمع وتسهم في بناء جيل من الشباب الواعي باعتبار أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة، ولها تأثير كبير في نهج أفراد العائلة وممارستهم الرياضة كأسلوب حياة يومياً.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تخصيص هذا السباق للعنصر النسائي يؤكد حرص الدولة على تمكين المرأة في كافة المجالات، ودعمها للرياضات النسائية المختلفة، ما يصب في مصلحة رياضة المرأة بشكل عام».

وهنأت لمياء خان الفائزات، وقالت: «نبارك لكل الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف فئات السباق، ونهنئ جميع المشاركات، ونعتبر أن كل واحدة منهن فائزة؛ فائزة بتحقيق إرادتها من خلال إنهاء هذا السباق والتحديات القوية فيه، وفائزة أيضاً من خلال إثبات قدرة المرأة الإماراتية على أن تكون قدوة للآخرين في جميع المجالات».

وفازت أسماء الجناحي بالمركز الأول في سباق سوبر سبرنت، فئة المواطنات، كما تم تكريمها كأفضل لاعبة في هذه الفئة العمرية، وجاءت عائشة الحمادي في المركز الثاني وحلت جنا الرحمي في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنات فوق 30 سنة، فازت فاطمة الحميري بالمركز الأول، كما تم تكريمها كأفضل لاعبة في هذه الفئة العمرية، وجاءت الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم في المركز الثاني، وحلت مهناز كمالي في المركز الثالث.

وفي فئة الفرق المواطنات من عمر 16 فما فوق، فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول، وجاء فريق هيئة الطرق والمواصلات في المركز الثاني، وحل فريق بلدية دبي 009 بالمركز الثالث.

وفازت الشيخة شمسة بنت محمد بن حمدان آل نهيان بالمركز الأول في سباق السبرنت؛ فئة الفردي للمواطنات من عمر 16 إلى 29 سنة، بعد إنهائها السباق في زمن 1:47:46 ساعة.

وفي فئة الفردي للمواطنات من عمر 30 فما فوق، فازت عنان الأميري بالمركز الأول، تلتها في المركز الثاني جميلة الغرير، وجاءت في المركز الثالث عائشة الغرير.

وفي نهاية السباق، كرمت حصة بنت عيسى بوحميد، ولمياء عبد العزيز خان، الفائزات بالمراكز الأول بالسباق في جميع الفئات الفردية الفرق، كما كرمت الرعاة والداعمين من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة.