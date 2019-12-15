شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز بسباق الحمرية للفرق ضد الساعة للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق نادي النصر لشباب الدراجات الذي يضم الرباعي عبدالله خليل وماجد إسحاق ومحمد درويش واللاعب الأجنبي لانس بطولة سباق الفرق ضد الساعة الذي نظمه اتحاد الدراجات صباح أمس في الحمرية لمسافة 30 كم بمشاركة 6 أندية. وجاء فوز شباب نادي النصر بالمركز الأول بعد تحقيقه أفضل زمن وقدره 39 دقيقة و47 ثانية وجاء في المركز الثاني فريق نادي أبوظبي بزمن 40 دقيقة و9 ثوان فيما جاء في المركز الثالث فريق شباب الأهلي بزمن 40 دقيقة و49 ثانية.

وعقب انتهاء السباق قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتقليد الفرق الفائزة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وشارك في تحكيم السباق الحكم العام وليد الشامسي والحكام سيف سرور وفاطمة علي ويوسف المعيني وعبدالله عوض.

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