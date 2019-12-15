3 مباريات في انطلاقة دوري رجال السلة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تقام اليوم 3 مباريات في انطلاقة مسابقة الدوري العام لكرة السلة لفرق الرجال، حيث يستضيف نادي العين فريق شباب الأهلي في السابعة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي الجزيرة بملعبه مع النصر، ويستضيف الوصل فريق الوحدة بداية من الساعة السادسة مساء. وتستكمل المرحلة الأولى من المسابقة غداً بإقامة مباراتين الأولى تجمع بني ياس مع الشارقة على ملعب الأول، والثانية بين الظفرة والبطائح بصالة الظفرة.

المسابقة تضم عشرة فرق هي حسب ترتيب مسابقة العام الماضي: شباب الأهلي (حامل اللقب)، النصر، الوصل، الشارقة، البطائح، الظفرة، بني ياس، الوحدة، الجزيرة، والعين.

وكانت لجنة المسابقات حددت نظام المسابقة بنظام المرحلة التمهيدية التي تقام بنظام الدوري من دورين ذهاب وإياب، بعدها تخوض فرق المسابقة مرحلة الدور ربع النهائي الذي يتأهل له الفرق الثمانية الأولى في ختام الدور التمهيدي، والذي تقام منافساته بنظام خروج المغلوب من ثلاث مباريات.

ثم تقام منافسات الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من 3 مباريات، وتلعب الفرق الخاسرة من الدور ربع النهائي بالإضافة إلى الفريقين الحاصلين على المركزين التاسع والعاشر من المرحلة التمهيدية دوري من دور واحد لتحديد المراكز من المركز الخامس وحتى العاشر، وفي نفس الوقت يلعب الفريقان الفائزان في الدور نصف النهائي والمتأهلان للعب على اللقب آخر مواجهات البطولة لتحديد البطل والوصيف.