بيرين وهولميجارد يفوزان في تمهيدي كأس العالم للدراجات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الفرنسي تطوان بيرين جانير، والسويدية إيلا هولميجارد، بسباقات الرجال والسيدات على التوالي، في الجولة التمهيدية من كأس العالم للدراجات الجبلية التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي، أمس، في سيتي ووك بدبي، بمشاركة نخبة من أفضل الدراجين في العالم.

تعتبر الجولة التي أقيمت بالتعاون مع سوبرفلاي إكستريم هي المرحلة التمهيدية لكأس العالم التي ستستضيفها دبي في مارس 2020 لأول مرة في الشرق الأوسط .

حضر منافسات الجولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشارك في فئة الرجال أكثر من 10 أبطال عالميين تنافسوا أمام الجمهور الكبير الذي حضر الفعالية، وذلك في مضمار خاص تم بناؤه خصيصاً في سيتي ووك طوله كيلومتر واحد. وحقق بيرين جانير الفوز في فئة الرجال بعد تسجيله 2:17.05 كأسرع وقت، وقال بطل العالم ثلاث مرات: على الرغم من أن الجولة كانت تمهيدية، فإننا عشنا أجواء منافسة حقيقية.

وتوجت هولميجارد، الفائزة مرتين بكأس العالم في السابق، كأسرع متسابقة في الجولة التمهيدية، حيث حصدت المركز الأول بوقت 2:28.53، وقالت: لقد كانت جولة ممتعة، وأفضل ما في الأمر هو العدد الكبير من المشجعين والجمهور الذين كانوا يشاهدون السباقات.وقال ياسر البلوشي: أمارس هذه الرياضة منذ ثلاث سنوات، وأنا سعيد جداً أن أنافس دراجين عالميين في بلدي. لقد كانت الجولة تجربة رائعة.وقال ماجد البلوشي: أتوجه بالشكر لمجلس دبي الرياضي، الذي لولا تنظيمه الجولة ما كنت لأشارك فيها، وكان من الرائع أن أتنافس في مكان مجهز ومميز مثل سيتي ووك جنباً إلى جنب مع العديد من المتسابقين العالميين.