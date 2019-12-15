شكرا لقرائتكم خبر عن غنتوت والحبتور يتصدران بطولة الإمارات الدولية للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فريقا غنتوت وإي إم الحبتور بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي تختتم يوم الجمعة المقبل بملعب الشيخ زايد الرئيسي في احتفالية ضخمة.
جاءت صدارة فريق غنتوت برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف بين الفريقين، بعد فوز فريق غنتوت المثير أمس الأول على فريق أبوظبي بولو بنتيجة 7-6، بعد مباراة قوية من الجانبين، وفاز فريق إي. إم الحبتور على فريق ديزرت بالم بولو بنتيجة 7-5، وتستأنف مباريات الجولة الحاسمة اليوم الأحد؛ حيث يلتقي في الساعة الثانية بعد الظهر فريق أبوظبي بولو مع إي. إم الحبتور بالملعب رقم 2، وتعتبر من أقوى مواجهات اليوم، فيما يتقابل بملعب الشيخ زايد الرئيسي فريقا غنتوت المتصدر مع فريق مهرة بنجاش الذي يسعى للفوز ليبقى في المنافسة ويقود الفريق لاعبه المحترف سانتياجو كيرناداس بتصنيف 7 هانديكاب.
من جانب آخر، بدأت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت، ترتيبات الحفل الختامي للبطولة المقرر له يوم الجمعة المقبل، والذي سيكون احتفالاً بطابع مميز، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية كريمة من ياس الدولية العقارية، ياس الدولية القابضة، شركة سيارات مازيراتي من بريمير موتورز، صيدلية لاروش، فندق كاسلز البرشاء، وبن حم للسفريات، وقد رصدت اللجنة جوائز قيمة للجمهور، منها مبالغ مالية، وتذاكر السفر، وأجهزة إلكترونية سيتم السحب عليها عقب المباراة الختامية مباشرة.
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