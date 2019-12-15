«كلنا الإمارات» تشارك في مهرجان الظفرة التراثي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك جمعية كلنا الإمارات في فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الظفرة، لتحقيق عدد من أهدافها الوطنية والمجتمعية والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية التي تعزز مفهوم المواطنة وروح التلاحم والإخاء والوفاء للوطن والقيادة، وترسخ لثقافة التسامح والتعاون وتبادل الثقافات.

وقد أطلقت الجمعية عدداً من الأنشطة والبرامج ضمن مخيمها في المهرجان، ومنها برنامج الجلسات التراثية الهادفة إلى توثيق العادات والتقاليد والإرث العريق لدولة الإمارات، وما شهدته كافة مدن ومناطق الدولة من تطور في ظل الاتحاد، وتعريف الجيل الجديد بماضي الآباء والأجداد.

ونظمت الجمعية في مخيمها بمهرجان الظفرة جلسة تراثية لعدد من خبراء التراث الذين ألقوا الضوء على تاريخ منطقة الظفرة وأهم المناطق التابعة لها وأبرز العادات والتقاليد التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، كما تضمنت الجلسة إلقاء قصائد لكبار شعراء الظفرة الذين ساهموا في إثراء الساحة الشعرية بقصائد ما زالت تتردد إلى الآن باعتبارها موروثاً ثقافياً وأدبياً لأبناء المنطقة.وأكد الدكتور سعيد بن هويمل العامري عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات، رئيس لجنة المجالس، أن مشاركة الجمعية في هذا المهرجان التراثي الثقافي، تأتي من منطلق حرص جمعية كلنا الإمارات على المشاركة والتفاعل مع كافة الفعاليات التراثية والثقافية والاجتماعية الوطنية لتحقيق أهدافها في العمل على نشر أواصر الألفة والتلاحم بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تنشئة أجيال فاعلة وواعية، وكذلك المساهمة في تنمية روح الانتماء والولاء للوطن.