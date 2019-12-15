الزفين: زورق جديد للفريق الموسم المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه عارف سيف الزفين، قائد زورق شرطة دبي 3، الشكر والتقدير إلى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على دعمه الكبير والمتواصل لفريق شرطة دبي 3 خلال مشاركته في البطولة العالمية.

وكشف الزفين أن المنافسة في الحدث الكبير كانت مثيرة بفضل تساوي الفرص بين ثلاث من الفرق، الأمر الذي جعل الإثارة حاضرة، مبيناً أن الزورق الأسترالي الذي فاز باللقب هو أحدث الزوارق صنعاً، ويملك خصائص جيدة، وأوضح أن فريق شرطة دبي يأمل في الانتهاء من تجهيز زورق جديد بمواصفات قوية تناسب طبيعة المسارات المختلفة، ويحقق طموحات الفريق في اعتلاء منصات التتويج في الموسم الجديد.