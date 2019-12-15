شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التدريبية لمدربات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أختتمت اليوم السبت الدورة التدريبية لمدربات كرة القدم النسائية التي ينظمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد المصري وكانت الدورة قد انطلقت يوم الاربعاء الماضى بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

حضر اليوم الختامي د. سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية والكابتن محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد والسيدة ماريا نائبة عن سفيرة دولة النرويج بمصر والمحاضران الدوليان الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و عبد اللطيف امام رئيس لجنة الكرة النسائية والمحاضرتان الدوليتان انيتا واجى وتوفا تونتلاند وهايبت رشيد منسق الاتحاد النرويجي ومصطفي منير المدرب العام بمنتخب مصر للكرة النسائية وشهاب الزنارى القائم باعمال الترجمة .

وفى ختام اليوم تم توزيع الشهادات على الدارسات فى حضور مندوب من السفارة النرويجية بالقاهرة والكابتن محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق عضوي لجنة إدارة الاتحاد و الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و عبد اللطيف امام رئيس لجنة الكرة النسائية إضافة إلى المحاضرتين الدوليتين انيتا واجى وتوفا تونتلاند وهايبت رشيد منسق الاتحاد النرويجي ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب الكرة النسائية وشهاب الزنارى القائم باعمال الترجمة.

بدأ اليوم الختامي فى التاسعة صباحا بمشاركة 120لاعبة من الاعمار السنية من 6 سنوات حتي 16سنة تم تقسيمهن على المتدربات لآداء وحدات تدريبية عمليا لتطبيق ما تم دراسته خلال الدورة التدريبية .

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وعقب انتهاء فعاليات اليوم قام هايبت رشيد بتوزيع الشهادات علي الفتيات الصغار كما تم تكريم الدارسات ومنحهن شهادات اجتياز الدورة بنجاح .

وقالت سحر عبد الحق أنها سعيدة باهتمام الاتحاد النرويجي بالتعاون مع الاتحاد المصري واكدت أن هناك متابعة للمتدربات من أجل بحث مدي الاستفادة من الدورة التدريبية وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد أكثر من دورة تدريبية للارتقاء بمستوي مدربات المرة النسائية .

وكشف محمود سعد عن خطط الاتحاد المستقبلية وأنه تم الاتفاق مع الاتحاد النرويجي علي إضافة بعض المواد الخاصة بالرخصة C علي أن يتم منحها للمتدربات المشاركات تحفيزا لهن للاجتهاد ومواصلة العمل.

تعد هذه الدورة هي الثانية في سلسلة الدورات التي ينظمها الاتحاد النرويجي وتقام الدورة الثالثة فى منتصف يناير المقبل.