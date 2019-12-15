أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يضم 19 لاعبا لمواجهة حرس الحدود واستبعاد عاشور وياسر ابراهيم الأهلي يضم 19 لاعبا لمواجهة حرس الحدود واستبعاد عاشور وياسر ابراهيم أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه حرس الحدود غدآ الأحد في بطولة الدوري العام فى الاسبوع الثامن من الدورى الممتاز . Advertisements شاهد.. أول تدريب لكهربا على ملعب "التتش" بالأهلى خاض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، أول تدريباته المنفردة على ملعب التتش بالجزيرة، بفرمان من رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي فضل تأخر انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية حتي يتم تجهيزه بالشكل المناسب.

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