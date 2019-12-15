شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى اطار الجولة الحادية عشر بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من، سبورتنج على تشامبيون الرحاب بنتيجة 56 /11 والطيران على السنطة بنتيجة 23 /13 والجزيرة على هليوليدو بنتيجة20 /10 والأهلى على الزهور بنتيجة 46 /24 على صعيد المجموعة الأولى.

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من، الزمالك على سموحة 28 /23 والمعادى على المنصورة 32/17 و6 أكتوبر على مدينة نصر 32 /16 والشمس على أصحاب الجياد 31/26.