7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، الزمالك يكشف حالة "شيكابالا" بعد الإصابة بحصوات في الكلي الأهلي يضم 19 لاعبا لمواجهة حرس الحدود واستبعاد عاشور وياسر ابراهيم أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه حرس الحدود غدآ الأحد في بطولة الدوري العام فى الاسبوع الثامن من الدورى الممتاز . Advertisements

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