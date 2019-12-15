شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مجموعة الشرقية بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة العاشرة بالقسم الثالث التى تضم أندية الشرقية عن تحقيق الشرقية لفوز غالى خارج ملعبه على مركز شباب تلا بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس بينما توقف رصيد أصحاب الأرض عند 17 نقطة فى المركز الثانى .
بينما جاءت باقى نتائج الجولة على النحو التالى :-
بلبيس – فاقوس 2 – 0 شباب أبو حماد – سرس الليان 0 – 1 شباب ديرب نجم – ميت خاقان 1 – 2 عرب الرمل – أبو كبير 2 – 1غزل شبين – دقادوس 1 – 0ديرب نجم – ميت خلف 0 – 0
وبهذه النتائج يواصل سرس الليان تصدره لقمة المجموعة برصيد 22 نقطة ، يليه غزل شبين برصيد 19 نقطة ، بينما جاء ميت خاقان فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج مجموعة الشرقية بالقسم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.