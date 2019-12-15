شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مجموعة الشرقية بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة العاشرة بالقسم الثالث التى تضم أندية الشرقية عن تحقيق الشرقية لفوز غالى خارج ملعبه على مركز شباب تلا بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس بينما توقف رصيد أصحاب الأرض عند 17 نقطة فى المركز الثانى .

بينما جاءت باقى نتائج الجولة على النحو التالى :-

بلبيس – فاقوس 2 – 0 شباب أبو حماد – سرس الليان 0 – 1 شباب ديرب نجم – ميت خاقان 1 – 2 عرب الرمل – أبو كبير 2 – 1غزل شبين – دقادوس 1 – 0ديرب نجم – ميت خلف 0 – 0

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وبهذه النتائج يواصل سرس الليان تصدره لقمة المجموعة برصيد 22 نقطة ، يليه غزل شبين برصيد 19 نقطة ، بينما جاء ميت خاقان فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة .