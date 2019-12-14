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اتحاد جدة يسقط أمام الفيصلي بثنائية بالدوري السعودي 

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علي ماهر حلمى 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

تعرض نادي اتحاد جدة لخسارة علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب مدينة الملك عبدالله الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين أضاعت العديد من الفرص حتى افتتح مهاجم نادي الفيصلي ويليام ألفيس دي أوليفيرا التسجيل في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول وتعادل لاعب نادي اتحاد جدة حمدان الشمراني في الدقيقة 51 وسجل لاعب الفيصلي خالد الغامدي هدف الفوز في الدقيقة 85 من عمر الشوط التاني.

وبهذه النتيجة رفع نادي الفيصلي رصيده من النقاط الي 20 في المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين بينما ظل نادي اتحاد جدة في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

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