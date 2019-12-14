انت الان تتابع "منبوذ زيدان": برشلونة حاول التعاقد معي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هل يعود أوديغارد إلى ريال مدريد قريباً؟

كشف مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسييداد، أن برشلونة حاول الحصول على توقيعه قبل سنوات. النجم النرويجي يتألق حاليا برفقة فريقه الباسكي، في ظل توقعات بعودته إلى ريال مدريد قريبا.

كشف مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسييدا، أن فريق برشلونة الإسباني كان من ضمن الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على توقيعه، وأضاف أوديغار أن والده أوقف انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وقال اللاعب النرويجي الموهوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس"، البريطانية "كانت هناك العديد من الفرق التي اتصلت بأبي. نعم، لقد سافر أبي في مرة واحدة إلى برشلونة، لكن في النهاية لم أنتقل إلى برشلونة".

وتابع صاحب القدم اليسرى المميزة "أعتقد أن طريقة لعبي تناسب أسلوب لعب برشلونة، لكني أعتقد أيضاً أن أسلوب لعبي يناسب أيضاً ريال مدريد"، وأردف: "إنهم يريدون الفوز واللعب بأسلوب هجومي...أحب كرة القدم الإسبانية، فكل الفرق قوية".

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وعن المقارنة الدائمة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، قال مارتن أوديغارد "ميسي ورونالدو الأفضل في العالم، وإنه لشيء خاص أن تلعب ضدهما".

وكان مارتن أوديغارد (20 عاماً)، قد انتقل إلى ريال مدريد سنة 2015 قادما من فريق سترومسغودسيت النرويجي، بيد أنه لم يستطع حجز مكانة له مع "الأبيض الملكي"، لينتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى هولندا قبل أن ينضم إلى ريال سوسييداد.

ويقدم مارتن أوديغار موسماً مميزاً برفقة فريقه الحالي ريال سوسييداد، حيث ساهم اللاعب النرويجي في حصول فريقه على عدة نقاط مهمة في الدوري الإسباني، والذي يحتل حالياً المركز الرابع في ترتيب "الليغا".

وحالياً، يصعب عودة مارتن أوديغار إلى ريال مدريد بسبب تواجد أكثر من لاعب مميز في تشكيلة "الميرنغي"، إلاّ أن تألق صاحب القدم اليسرى المميزة هذا الموسم، قد يُعجل في عودته إلى "الأبيض الملكي"، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان. يذكر أن مارتن أوديغار سيواجه اليوم السبت (14 كانون الأول/ ديسمبر) برشلونة في مباراة قوية جداً برسم الأسبوع الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.