شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال المنتشي يسعى لتعميق جراح مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى إحدى المباريات القوية ببطولة الدورى الإنجليزى، يستضيف فريق أرسنال نظيره مانشستر سيتى، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الإنجليزى، والتى من المقرر أن تنطلق عند السادسة والنصف مساء.

يدخل فريق أرسنال المباراة، فى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 22 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

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يدخل الفريقان المباراة بظروف سيئة، حيث يعانى مانشستر سيتى، حامل اللقب، من سوء النتائج والأداء وابتعاده عن المنافسة بسبب فارق النقاط الكبير مع ليفربول، كما أن ليستر سيتى يعد مفاجأة الموسم لاحتلاله المركز الثانى، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على المدير الفنى بيب جوارديولا واللاعبين.

فيما يعانى أرسنال من سوء النتائج، التى ترتب عليها إقالة المدير الفنى، أوناى ايميرى من تدريب الفريق، وتعيين فريدى ليونبيرج مديرا فنيا مؤقتا لقيادة المدفعجية خلال المرحلة الحالية، وتشهد الفترة الحالية غضبا شديدا من جماهير أرسنال بسبب وضع الفريق فى الفترة الحالية، حيث إن المركز الحالى لا يليق بتاريخ النادى العريق.

فيما سيلتقى مانشستر يونايتد مع إيفرتون عند الساعة 4 عصرا، ويحل توتنهام ضيفا على وولفرهامبتون فى نفس التوقيت.