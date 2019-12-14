شكرا لقرائتكم خبر عن مونتيري المكسيكي يفوز على السد القطري 3-2 ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق مونتيري المكسيكي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على السد القطري بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بدولة قطر.

وتقدم مونتيري بهدفين خلال الشوط الأول، سجلهما ليونيل فانجيوني في الدقيقة 23، وروجيليو فونيس 45.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، حاول فريق السد العودة إلى المباراة واستطاع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل هدف في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 77 سجل اللاعب كارلوس رودريجيز الهدف الثالث للفريق المكسيكي.

وعاد السد القطري للمباراة لكن في وقت متأخر في الدقيقة 89، حيث سجل اللاعب عبدالكريم حسن الهدف الثاني.

بتلك النتيجة، تأهل فريق مونتيري إلى نصف النهائي، ليلاقي ليفربول الإنجليزي، بينما يلعب فريق السد مباراة المركزين الخامس والسادس مع الترجي التونسي، الذي خسر من الهلال السعودي بهدف نظيف.