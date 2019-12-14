شكرا لقرائتكم كاف يخطر الزمالك بحكام مباراة زيسكو الزامبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويدير المباراة أحمد امتياز هيرال حكما للساحة من موريشيوس، ويعاونه جيمس فريدريك ايميلي من سيشل مساعد أول وجيان مارك من موريشيوس مساعد ثاني، و باتريك ميلازار من موريشيوس حكم رابع.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط ويتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة وأول أغسطس الأنجولي المركز الأخير برصيد نقطة.