شكرا لقرائتكم كاف يصدم لاجاردير بإجراء جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب الاتحاد الإفريقي لكر القدم "كاف" بقرار غرفة التجارة الدولية برفض تدابير الطوارئ المقدمة من شركة لاجارديرو سبور فيما يتعلق بإنهاء عقد الشركة مع كاف.

وقال كاف في بيان رسمي : "يرحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقرار غرفة التجارة الدولية برفض طلب الحصول على تدابير الطوارئ المقدمة من لاجاردير سبور فيما يتعلق بإنهاء عقدها للاستغلال التجاري لمسابقات كاف".

وأضاف : "زعمت لاجاردير سبور أن كاف قد أنهى هذا العقد بشكل غير قانوني، وطلبت - ضمن أمور أخرى - أن يُطلب من كاف إعادة العمل بالعقد على الفور".

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وتابع :"في القرار ، الذي تم الإخطار به يوم 13 ديسمبر 2019 ، نظر مُحكّم الطوارئ في الأسباب التي دفعت كاف إلى إنهاء الاتفاق ، ورفض جميع طلبات لاجاردير سبور".

واستطرد : "علاوة على ذلك ، يُطلب من لاجاردير سبور دفع التكاليف الإدارية لإجراءات التحكيم وأيضًا المساهمة بأكثر من 60000 يورو في التكاليف القانونية لكاف"

وأنهى : "بدعم من فيفا ، سيواصل كاف الدفاع عن حقوق مشجعي كرة القدم الذين يريدون أن يتمكنوا من مشاهدة كرة القدم الأفريقية في بلادهم ، وسيحمي كاف أيضًا حقوق الشركاء التجاريين الحقيقيين الذين يرغبون في رؤية بيئة عمل صحية وتنافسية وشفافة لكرة القدم في إفريقيا".