شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يضع الرتوش الأخيرة لتطبيق تقنية "VAR" فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.
ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع الشركة الاسبانية خلال الساعات المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكما على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.
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