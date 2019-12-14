شكرا لقرائتكم فيروفيارو الموزمبيقي يحصد لقب بطولة إفريقيا للسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وفي الربع الثاني واصل الفريقين تقديم عرضهما القوي في اللقاء ليشعلوا المنافسة على اللقب الإفريقي وتمكن فريق انتر كلوب من الاستمرار في لتسجيل ووسيع الفارق لـ 3 نقاط لينتهي الربع بنتيجة 32/35.
وفي الربع الثالث من اللقاء فشلت اعبات فيروفيارو من العودة إلى اللقاء بعدما قدم انتركلوب مستوى مميز ووسع الفارق إلى 11 نقطة لينتهي الربع بنتيجة 65/53.
وقدم الفريقين مستوى مميز في الربع الأخير من اللقاء واستطاعت لاعبات فيروفيارو من خطف الأضواء والعودة إلى اللقاء من جديد بمعادلة النتيجة التي وصلت إلى 82/82 مع نهاية الوقت، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي.
وتمكن الفريق الموزمبيقي من الاستحواذ على مجريات اللعب واستغلال الأخطاء الدفاعية لتحقيق الفوز على انتركلوب بنتيجة 90/91 ليتوج بالبطولة للكرة الثانية ويحافظ على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروفيارو الموزمبيقي يحصد لقب بطولة إفريقيا للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.