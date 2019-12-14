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فيروفيارو الموزمبيقي يحصد لقب بطولة إفريقيا للسلة

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جدة - عمرو شويل  

وبدأت المباراة قوية بين الفريقين ونجح فريق انتركلوب من اقتناص الأفضلية منذ بداية اللقاء بعد تقدمه في الربع الأول من عمر المواجهة بنتيجة 19/17. 

 

وفي الربع الثاني واصل الفريقين تقديم عرضهما القوي في اللقاء ليشعلوا المنافسة على اللقب الإفريقي وتمكن فريق انتر كلوب من الاستمرار في لتسجيل ووسيع الفارق لـ 3 نقاط لينتهي الربع بنتيجة 32/35. 

 

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وفي الربع الثالث من اللقاء فشلت اعبات فيروفيارو من العودة إلى اللقاء بعدما قدم انتركلوب مستوى مميز ووسع الفارق إلى 11 نقطة لينتهي الربع بنتيجة 65/53. 

 

وقدم الفريقين مستوى مميز في الربع الأخير من اللقاء واستطاعت لاعبات فيروفيارو من خطف الأضواء والعودة إلى اللقاء من جديد بمعادلة النتيجة التي وصلت إلى 82/82 مع نهاية الوقت، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي. 

 

وتمكن الفريق الموزمبيقي من الاستحواذ على مجريات اللعب واستغلال الأخطاء الدفاعية لتحقيق الفوز على انتركلوب بنتيجة 90/91 ليتوج بالبطولة للكرة الثانية ويحافظ على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية.

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