شكرا لقرائتكم الأهلي ينشر تدريبه الأخير قبل مواجهة الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو خاص بالتدريب الاخير للفريق الاحمر قبل مواجهة حرس الحدود فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثامنة والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى . أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه حرس الحدود والتى قام باستبعاد التونسي على معلول وياسر ابراهيم وحسام عاشور وصلاح محسن والانجولى جيرالدو و صالح جمعة بينما ضمن القائمة 19 لاعبا . وجاءت القائمة كالتالي : حراسة المرمى : شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد. خط الوسط :عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان خط الهجوم :حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي، أحمد الشيخ، أزارو، مروان محسن

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