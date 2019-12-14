شكرا لقرائتكم الأهلي ينشر تدريبه الأخير قبل مواجهة الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمى : شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي
خط الدفاع : محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد.
خط الوسط :عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان
خط الهجوم :حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي، أحمد الشيخ، أزارو، مروان محسن
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينشر تدريبه الأخير قبل مواجهة الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.