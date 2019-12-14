الاتحاد يعود إلى دوامة الهزائم في الدوري السعودي









اسماء السيد - عاد الاتحاد لدوامة الهزائم من جديد عقب خسارته أمام ضيفه الفيصلي 1-2 السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل هدفي الفيصلي البرازيلي ويليام ألفيس (43) وخالد الغامدي (85)، فيما سجل هدف الاتحاد حمدان الشمراني (51).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة وتقدم للمركز الخامس، بينما بقي الاتحاد على رصيده السابق 12 نقطة وتراجع للمركز الثالث عشر.

ولم تظهر بداية الشوط الأول بالمستوى المأمول ولكن مع مرور الوقت نشط الفريقان وتبادلا الهجمات، وصوب عبدالإله المالكي كرة قوية أمسكها مصطفى ملائكة ببراعة (23).

لاحت فرصة للفيصلي لكن رأسية البرازيلي ويليام ألفيس حولها الدفاع لركنية (34)، اتبعه حسين القحطاني بتصويبة قوية مرت بجانب القائم (37).

ومن هجمة منسقة، تمكن الفيصلي من التسجيل عندما استقبل ويليام ألفيس كرة عرضية لعبها مباشرة الى يمين فواز القرني (43).

وبعد مرور خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، نجح الاتحاد في تعديل النتيجة إثر كرة نفذت من الركنية ارتقى لها حمدان الشمراني ولعبها برأسه الى يسار مصطفى ملائكة (51)، قبل أن يخرج بالبطاقة الحمراء ويكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين (74).

Advertisements

واستغل الفيصلي النقص العددي وسجل هدفاً ثانياً إثر كرة عرضية لعبها خالد الغامدي داخل المرمى بكل سهولة (85).

واستعاد ضمك ذاكرة الانتصارات بعد سبع مباريات لم يحقق خلال سوى نقطة وحيدة، عقب فوزه على ضيفه الفيحاء 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

سجل لضمك التشيلي روني فرنانديز بالخطأ في مرماه (15) والمغربي محسن ياجور (45+2) وللفيحاء مخير الرشيدي (45+7).

وصعد ضمك للمركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، بينما بقي الفيحاء على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيصلي:

ملخص أهداف مباراة ضمك والفيحاء: