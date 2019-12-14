تقبيل اللاعب كهربا لتي شيرت الأهلي بعد التعاقد معهم

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على صفحاتها الرسمية بالانستجرام صورة للاعب محمود عبد المنعم الشهير بكهربا وهو يقبل التي شرت الأحمر بعد تعاقده مع القلعة الحمراء حيث انة تم رسميا التعاقد مع اللاعب كهربا وذلك لمدة 4سنوات ونصف، وذلك ليصبح صانع ألعاب بالنادي الأهلي.

ويبدأ تاريخ العقد رسميا من يناير 2020 وذلك بعد التأكد من صحة فسخ عقد اللاعب مع ناديه الفيس البرتغالي بشكل رسمي منذ أيام ودفع الشرط الجزائي بالعقد.

وقد أصدر مسؤول بالقلعة الحمراء أن النادي الأهلي قام بدراسة ملف اللاعب من الناحية القانونية من جميع الجوانب ووضع جميع الاحتمالات لتأمين مشاركة اللاعب بالمباريات بشكل قانوني، ويعد كهربا من اوائل اللاعبين التي قامت القلعة الحمراء بالتعاقد معهم لهذا الموسم