شكرا لقرائتكم خبر عن 3 من موريشيوس وحكم من سيشل لادارة مباراة الزمالك وزيسكو والان مع تفاصيل الخبر
ويدير المباراة أحمد امتياز هيرال حكما للساحة من موريشيوس، ويعاونه جيمس فريدريك ايميلي من سيشل مساعد أول وجيان مارك من موريشيوس مساعد ثاني، و باتريك ميلازار من موريشيوس حكم رابع.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط ويتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة وأول أغسطس الأنجولي المركز الأخير برصيد نقطة.
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