20 لاعبا فى قائمة الحدود استعدادا للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود قائمة الفريق التى سوف تخوض مباراة الاهلى غدا ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى والقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى . وضمت القائمة كل من : أحمد السعدنى ، محمود رضا ، محمد الشبينى ، جهاد جنيدى ، عبدالله جمعة ، مصطفى الزينيرى ، حسن مجدى ، محمد جيراندو ، عمرو الحلوانى ، أحمد فيلكيس ، أحمد شيرويده ، نانا أنطوى ، إبراهيما كونيه ، جوزان بابوب ، مصطفى جمال ، محمد أسامة ، محمد عبد الفتاح " تاحا " ، محمد شطة ، محمد تونى ، مصطفى مارسيلو . ويدخل الاهلى المباراة فى المركز الثانى بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 15 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 10 نقاط .

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