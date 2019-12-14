شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين يعود لمباريات الأهلي بعد 469 يومًا منذ أزمة الإنتاج.. فماذا عن القادم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباريات الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، بعد غياب دام 469 يومًا، وذلك بعدما اسندت له لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور الإدارة التحكيمية لمباراة المارد الأحمر أمام حرس الحدود المقرر لها في السابعة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

بداية أحداث الأزمة

في 2 سبتمبر 2018 أدار إبراهيم نور الدين أخر مباراة للأهلي أمام الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة بالدوري، وارتكب العديد من الأخطاء الفجة أبرزها عدم احتساب هدف صحيح للأهلي وتجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة لوليد أزارو، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليخرج الحكم الدولى متهما باللعب ضد الفريق الأحمر وينال انتقادات إعلامية إزاء تلك الأخطاء الفادحة والوضوحة وضوح الشمس للجميع.

إدارة الأهلي تصدر بيانًا

الأهلي اصدر بيان شديد اللهجة، وصف الأخطاء التي ارتكبها إبراهيم نور الدين في اللقاء بالأخطاء الفجة، وهدد بالانسحاب من بطولة الدوري في حالة عدم وضوح الرؤية من اتحاد الكرة واتخاذ قرارات تضمن تحقيق العدالة في الدوري.

وطلب الأهلي بعض الطلبات من اتحاد الكرة يأتي على رأسها، إجراء تحقيق مع نور الدين واتخاذ قرارات رادعة لمنع تكرار تلك الأخطاء، وإعادة النظر في مشاركة بعض الحكام في مباريات القلعة الحمراء القادمة.. وأكد الأهلي أنه يحتفظ بكافة حقوقه في التصعيد، حتى وإن تطلب الأمر عدم استئناف فريق الكرة المشاركة في المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

نور الدين يبرر أخطائه في مباراة الأهلي والإنتاج

إبراهيم نور تحدث خلال جلسة جمعته مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام حينها، كاشفًا سر الأخطاء التي ظهرت في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، مؤكدا أنه كان ينوي احتساب ركلة جزاء لصالح المغربي وليد أزارو ، إلا أن محمد أبو خاطر الحكم الخامس قال له في السماعة: "مفيش حاجة"، وهو ما دفعه للتراجع عن احتسابها، معتمدا على أن زواية الرؤية بالنسبة لأبو خاطر أفضل باعتباره كان الأقرب للعبة.

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كما ذكر نورالدين أن سبب إلغاء الهدف الذي سجله مؤمن زكريا للأهلي، كان بناءا على قيام الحكم المساعد برفع راية التسلل ضد أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

لجنة الحكام تستبعد نور الدين ومساعديه

قررت لجنة الحكام حينها استبعاد الحكم إبراهيم نور الدين والحكم الخامس محمد أبو خاطر والمساعد محمد محمود، من إدارة مباريات الدوري الممتاز بعض الوقت، بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الأهلي والإنتاج، ومنذ تلك المباراة لم يتم اسناد أي لقاء لإبراهيم نور الدين يكون طرفها المارد الأحمر، قبل أن يعود من جديد بعد غياب 469 يومًا ويتولى إدارة مواجهة حرس الحدود غدا..

فيا ترى بعد ما حدث منذ قرابة خمسة عشر شهرا .. ماذا سيكون القادم ؟ وماذا لو تكررت نفس الأخطاء ضد الأهلى، أوحتى لو حدث العكس قد يتهم بمجاملة الأهلى كنوع من التعويض على ما فات !

تاريخ نور الدين في إدارة مباريات الأهلي بالدوري والكأس

إبراهيم نور الدين بدأ تحكيم مباريات الأهلي منذ موسم 2012/2013، أدار 24 مباراة بواقع 22 لقاء في الدوري ومباراتين في الكأس، حقق المارد الأحمر الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة أمام سموحة بثلاثية نظيفة.

أشهر الحكم نور الدين 33 بطاقة صفراء للاعبي الأهلي، وقام بطرد 3 لاعبين واحتسب 9 ركلات جزاء للشياطين الحمر على مدار تاريخه، واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.