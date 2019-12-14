شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مجموعة مصر في بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تعديلا في مجموعة مصر ببطولة العالم للاسكواش، لتضم مجموعة الفراعنة أمريكا وسويسرا، بعدما كانت تضم كندا وسويسرا.

ويواجه الفراعنة منتخب أمريكا في أولى مباريات الفراعنة ببطولة العالم في نسختها رقم 27 والتي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 15 ديسمبر وحتى 21 من نفس الشهر.

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ويضم منتخب الفراعنة كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن تحت قيادة أمير وجيه مدرب الفراعنة.

وتمتلك مصر 4 ألقاب في بطولة المنتخبات كان أخرها الموسم الماضي، والذي توجت به مصر على حساب المنتخب الانجليزي.