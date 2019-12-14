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16 مليون جنيه تكلفة تطبيق الـVAR فى الدورى المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

عقد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على مدار اليومين الماضيين أكثر من جلسة مع مسئولى الشركة الأجنبية التى ستتولى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى فى حضور وفد من الفيفا وifap،وهى الجهة المسئولة عن تطبيق التقنية.

 

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

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ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع الشركة الاسبانية خلال الساعات المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكما على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.

 

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