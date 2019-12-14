حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يضم 19 لاعبا لمواجهة حرس الحدود واستبعاد عاشور وياسر ابراهيم الأهلي يضم 19 لاعبا لمواجهة حرس الحدود واستبعاد عاشور وياسر ابراهيم الأهلى يقيد كهربا فى قائمته الإفريقية على طريقة الزمالك وباولو شاهد.. أول تدريب لكهربا على ملعب "التتش" بالأهلى أحمد فتحى يرد على انتقاله للزمالك للرد على صفقة كهربا بـ"إيموشن ضاحك" حكام الأسبوع الثامن للدورى.. نور الدين للأهلى والحدود .. والعمرواى للاسماعيلى و مصر Advertisements التونسى هيثم قيراط حكما لمباراة المصرى وبيراميدز بالكونفيدرالية الزمالك يكشف حالة "شيكابالا" بعد الإصابة بحصوات في الكلي التفاؤل والحماس يسيطران على تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع طارق يحيى عن التفويت للزمالك: "زهقنا من كلام الأطفال والمباراة صعبة"

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