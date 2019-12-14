7 آلاف اتحاداوى يُؤازرون زعيم الثغر أمام الإسماعيلي بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نجحت مساعى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي فى حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى فى دور الثمانية لالبطولة العربية لكرة القدم " كأس محمد السادس للأندية الأبطال " .
وبحث رئيس النادى مع مدير الأمن كيفية زيادة الأعداد الخاصة بجماهير الإتحاد السكندري خلال المرحلة المقبلة في مباريات البطولة العربية ، حيث يرى مصيلحى كل الشرعية والعدالة المطلقة لمطلب جماهير النادى في مؤازرة فريقها خلال جميع المنافسات والمباريات وليس في مباريات البطولة العربية فقط و هو ما يسعى إلى تفعيله والمطالبة به وسيواجه بحسم أي خرق للقواعد المنظمة لدخول الجماهير التي تؤدى للتفرقة في المعاملة بين الأندية الشعبية و الجماهيرية .
و توصل محمد مصيلحى لإتفاقه بالسماح لــ سبعة آلاف اتحاداوى بحضور مباراة الاسماعيلى القادمة المُقرر إقامتها بإستاد الإسكندرية يوم السبت 28-12-2019 في إطار مباريات دور الـ 8 للبطولة العربية كخطوة أولى لزيادة هذه الإعداد في المباريات القادمة بالتشاور مع الجهات المعنية وستكون تذاكر اللقاء متاحة لجماهير النادى قبل المباراة بثلاثة أيام.
و أثنى رئيس النادى على التفهم و التعاون الكبير الذي أبداه مدير الأمن في إشارة واضحة منه لحرصه على تواجد جماهير الثغر العظيمة في المدرجات لمساندة فريقها .
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