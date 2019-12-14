شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد مالية كفر الزيات يستعين بشيخ فى مران الفريق لفك عمل سفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق مالية كفر الزيات الذي ينافس بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني استعانة ايمن مجدي المدير الفني للفريق بأحد الشيوخ من أجل فك السحر والنحس الذي يواجه الفريق منذ انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني.

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كان مسئولو مالية كفر الزيات اكتشفوا وجود عمل مدفون داخل أرض الملعب عقب مباراة فريقهم وبلدية المحلة التي انتهت بفوز البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان المالية متقدما بهدفين حتي الدقيقة 60 من المباراة.

من جانبه أكد أيمن المزين المدير الفني لفريق مالية كفر الزيات أنه لا يعرف من المستفيد من وراء ما يحدث داخل النادى مرددا "حسبى الله ونعم الوكيل" في كل من يحاول عرقلة مسيرة الفريق في دوري القسم الثاني .

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