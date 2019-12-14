نجم تشيلسي السابق: صلاح يمتلك لمسة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح جو كول لاعب تشيلسي السابق بأن محمد صلاح جناح ليفربول يمتلك درجة من الهدوء يتفوق بها على الكثير من اللاعبين، قائلًا أنه يمتلك لمسة ليونيل ميسي التي تسبق الهدف.

وقال جو كول في تحليله لهدف محمد صلاح الأول أمام واتفورد اليوم السبت: "تمريرة ماني في المساحة كانت رائعة، لا يجب أن نقلل من أهميتها."

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وتابع: "لقد منح صلاح الكرة على قدمه الجيدة، لكن بعد ذلك انظر ما فعله مو صلاح، لقد شاهدناه يسجل هذا الأسبوع بشكل لا يصدق.. وانظر أيضًا إلى عدد مدافعي واتفورد في اللعبة."

وأضاف: "النتيجة كانت التعادل بدون أهداف في آنفيلد، هم يستحقون التحية، لكن اللمسة الأخيرة من صلاح لا يستطيع أي لاعب أخر أن يمتلك هذا القدر من الهدوء، هو يمتلك لمسة ميسي عندما ينضم بالكرة للداخل ويسددها تجاه الزاوية البعيدة."

وواصل: "تلك اللمسة أبعدت الكرة عن ضغط الدفاع ليتمكن من تصحيح وضع جسده، ويسدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى، إنها لمسة لا تصدق وهذا هو الفارق بين الفريقين."