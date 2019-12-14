منافس ليفربول.. مونتيري يبدد طموحات السد ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

تأهل مونتيري المكسيكي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بفوزه الثمين 3 / 2 على السد القطري اليوم السبت في الدور الثاني للبطولة المقامة حاليا في قطر.

واستغل مونتيري التشجيع المثالي الحار من جماهيره على مدار شوطي المباراة باستاد "جاسم بن حمد" في نادي السد وانتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بالفوز الثمين على السد الذي كان ندا قويا للفريق المكسيكي في فترات عديدة من المباراة قبل أن يتبدد حلمه في بلوغ المربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي مونتيري في المربع الذهبي مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل فيما يلتقي السد مع الترجي التونسي في مواجهة عربية مثيرة يوم الثلاثاء المقبل على المركز الخامس في البطولة الحالية.