فيرفيارو بطلاً لإفريقيا للسلة للسيدات بالفوز على إنتر كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج فيرفيارو الموزمبيقي ببطولة افريقيا للأندية للسلة للسيدات للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على انتر كلوب الأنجولي.

وفاز فيرفيارو الموزمبيقي بالبطولة بعد فوزه على انتر كلوب بعد اللجوء الى الوقت الإضافي بنتيجة 91-90.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لفريق فيرفيارو الموزمبيقي في بطولة أفريقيا للسلة للسيدات بعد فوزه بالبطولة العام الماضي وتوج بها انذاك على حساب انتر كلوب الأنجولي.

ودخل انتر كلوب المباراة بإنطلاقة جيدة وحسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 19-17، وحسم الثانية بنتيجة 16-15، لينتهي الشوط الأول لصالح الفريق الأنجولي بنتيجة 35-32.

وشهدت الفترة الثالثة مواصلة انتر كلوب لتفوقه وحسمها بنتيجة 29-21، لتصبح النتيجة 64-53.

لكن الفترة الرابعة شهدت عودة بطل المسابقة الى المباراة وتعادلن في النتيجة 82-82 قبل نهاية اللقاء بـ10 ثواني وكانت لديهن فرصة للفوز بالمباراة لكنهن أضعن الكرة ليتم اللجوء الى وقت إضافي.

وشهد الوقت الإضافي سيطرة فيرفيارو على أغلبه ووسع الفارق الى 5 نقاط عند النتيجة 91-86، لكن انتر كلوب عاد للمباراة بفضل ثلاثية استو لتصبح النتيجة 91-89، وأتيحت فرصة ثمينة لانتر كلوب لحسم المباراة عندما احتسب الحكم خطأ فني على فيرفيارو لكن أستو تراوري أضاعت رمية واحدة منهم، تلتها ثلاثية ضائعة من إتالي لوكاس ليفوز الفريق الموزمبيقي بالمباراة المثيرة والبطولة بنتيجة 91-90.

وبهذا أسدل أستار على بطولة أفريقيا للاندية لكرة السلة للسيدات التي أقيمت بالقاهرة بتتويج فيرفيارو الموزمبيقي بالبطولة، وحصول انتر كلوب على المركز الثاني والأهلي على المركز الثالث وسبورتنج السكندري رابعا

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