بالفيديو.. أول ظهور لكهربا في تدريب الأهلي بالتتش

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقاهرة- الخليج 365:
ظهر محمود عبد المنعم "كهربا" المنتقل حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، لأول مرة في ملعب مختار التتش، لخوض تدريبات تأهيلية استعدادًا للمشاركة مع الفريق.
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر كهربا أثناء خوض تدريبات الجري منفردًا في ملعب مختار التتش، مساء اليوم السبت.
وانتقل كهربا إلى صفوف الأهلي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم بداية من شهر يناير القادم، بعدما فسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي.
ويرغب الجهاز الفني للنادي الأهلي في تجهيز كهربا خلال الأيام المقبلة، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بداية من شهر يناير المقبل.
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