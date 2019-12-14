أبو تريكة يتوقع تأهل الهلال السعودي لنهائي مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توقع محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، ومحلل قنوات"بي إن سبورتس" أن يواصل فريق الهلال السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليًا في قطر ،ويتأهل لأبعد مرحلة بعد تخطيه عقبة فريق الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وأشاد أبوتريكة بالمستوى المميز الذي قدمه الهلال في لقاء الترجي، مؤكدا أنه استحق الانتصار وحصد بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة، بعدما تفوق بشكل واضح على الترجي بطل أفريقيا وقدم مستوى طيب وكان هو الأقوى والأكثر إيجابية على المرمى.

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وقال أبوتريكة في تصريحات بعد المباراة: "المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو كان ذكيا للغاية في التعامل مع المباراة ،وأدارها كما يريد ،وفي الشوط الثاني جازف في التغييرات بشكل محسوب ،فأحرز الفوز وأدار المباراة بشكل عام بامتياز".

وأبدى تريكة إعجابه الشديد بالمهاجم الفرنسي للهلال بافيتيمبي جوميز مؤكدا أنه هداف رائع جدا ،والهدف الذي سجله كانت فيه مهارة كبيرة وفيه هدوء وثقة واضحة.

وقال عن الترجي أن وسط ملعبه كان غائب خاصة في الشوط الثاني ،ولم يقدم الفريق بشكل عام المستوى المأمول خلال المواجهة ،ومحترفيه لم يكونوا بنفس مستوى محترفين الهلال الذين صنعوا الفارق وقادوا الفريق للانتصار بمستوى رائع ،لو استمروا عليه ربما ينجحون في مفاجأة فلامينجو البرازيلي ويتمكنوا من الوصول للنهائي على حسابه.