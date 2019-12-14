كلوب : أهداف صلاح ضد واتفورد "مذهلة"

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بهدفي النجم الدولي، محمد صلاح، نجم الريدز، الذي سجلهما خلال مباراة ليفربول وواتفورد، التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

قال كلوب: "هدف صلاح الأول كان مذهلاً والثاني أيضاً، يا لها من مباراة رائعة قدمها اللاعب".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط ولكن بالتعطش للفوز بالمباريات، أنا سعيد جداً."

وفاز ليفربول على نظيره واتفورد بهدفين دون رد، شهدت المباراة تألق صلاح وتسجيله الهدفين.

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وعزز الريدز صدارته بجدول البريميرليج، ورفع رصيده إلى 49 نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، الوصيف برصيد 39 نقطة.

رفع صلاح رصيده التهديفي في جدول هدافي الدوري الإنجليزي إلى 9 أهداف، في المركز الخامس.