مدرب مونتيري المكسيكي: جاهزون لمباراة ليفربول

تحدث المكسيكي أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، عن مواجهة ليفربول، بدور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، المقامة بقطر.

قال أنطونيو محمد في تصريحات عقب المباراة: رأيي عن

مواجهة ليفربول؟ لهذا جئنا إلى تلك البطولة، علينا أن نرتاح الأن بعد مباراة اليوم أمام السد و نفكر في المباراة التالية".

وأضاف: "المباراة القادمة أمام ليفربول ستكون أفضل من هذه المباراة ضد السد".

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وفاز مونتيري على نظيره السد القطري بدور ربع النهائي، بثلاث أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم السبت، ليتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة ويواجه ليفربول، يوم الأربعاء المقبل.