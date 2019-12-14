ختام بطولة الإتحاد المصرى لصيد الأسماك بالغردقه

اختتمت اليوم بطولة الإتحاد المصرى لصيد الأسماك بالغردقه و التى نظمها الإتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك بالتعاون مع نادى الرياضات البحر يه بالغردقه فى الفتره من 10 إلى 15 ديسمبر تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأقيم حفل توزيع الجوائز مساء اليوم بحضور المهندس محمد مأمون قداح رئيس الإتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك و المحاسب علاء التايه رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحريه و اللواء بدر الشيشينى مدير

عام النادى و أعضاء مجلس إدارة الإتحاد و نادى الرياضات البحريه و اندرياس كيرى رئيس اتحاد جنوب افريقيا لصيد الاسماك.

وشارك فى البطوله 21 فريقا يمثلون 13 ناديا كل فريق يتكون من3 إلى 5 أفراد

وتهدف البطوله الى:-

نشر وتنشيط ثقافة رياضة صيد الأسماك مع التركيز على العنصر الشبابى والتأكيد على مفهوم الروح الرياضيه والقيم والمبادئ والسلوكيات المستهدفه منها

توسيع فرص و قاعدة الممارسه الجماعيه للرياضه المقننه بين جميع الفئات من الجنسين

تدعيم أواصر الصداقه والاخوة وتبادل الخبرات و التعارف بين الانديه و الهيئات المساهمة فى جذب ونشر و تنشيط السياحه الرياضيه

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تنمية مهارات و قدرات المتسابقون ورفع كفاءة المحكمين

رفع مستوى العمل الجماعى مع التركيز على زيادة الترابط و الموده بين الفرق بعضها ببعض وبينها وبين اتحاد اللعبه

الحفاظ على البيئه البحريه وتنوعها البيولوجي هذا وشملت طرق الصيد فى المسابقه الصيد بطريقة الجر و التسقيط والتزفير والجيجنج والبوبنج.

وفاز بالمراكز الأولى..

النادى البحرى اليونانى بالإسكندريه و نادى الرياضات البحريه بالغردقه و نادى هليوبوليس