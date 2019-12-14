تأهل فريق مونتيري المكسيكي إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه ليفربول بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل، بعد فوزه على السد القطري بثلاث أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت علىملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في دور ربع نهائي البطولة.
أحرز الفريق المكسيكي الهدف الأول عبر اللاعب ليونيل فانجيوني في الدقيقة 23، ثم أحرز روجيليو فونيس، الهدفالثاني لمونتيري في الدقائق الأخيرة للشوط الأول.
قلص بغداد بونجاح مهاجم السد النتيجة وسجل أولى أهداف الفريق قطري في الدقيقة 66، بعدها سجل كارلوس رودريجيز لاعب مونتيري الهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم سجل عبد الكريم حسن لاعب السد هدف فريقه الثاني من صاروخية في الدقيقة 89.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا: ليفربول يواجه مونتيري المكسيكي بنصف نهائي كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.