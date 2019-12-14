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رسميًا: ليفربول يواجه مونتيري المكسيكي بنصف نهائي كأس العالم للأندية

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 تأهل فريق مونتيري المكسيكي  إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل، بعد فوزه على السد القطري بثلاث أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على

ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في دور ربع نهائي البطولة.

 أحرز الفريق المكسيكي الهدف الأول عبر اللاعب ليونيل فانجيوني في الدقيقة 23، ثم أحرز روجيليو فونيس، الهدف

الثاني لمونتيري في الدقائق الأخيرة للشوط الأول.

قلص بغداد بونجاح مهاجم السد النتيجة وسجل أولى أهداف الفريق قطري في الدقيقة 66، بعدها سجل كارلوس رودريجيز لاعب مونتيري الهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم سجل عبد الكريم حسن لاعب السد هدف فريقه الثاني من صاروخية في الدقيقة 89.

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