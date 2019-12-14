مونتيري يتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية على حساب السد

تأهل فريق مونتيري المكسيكي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة فعاليتها في قطر، عقب تغلبه على نظيره السد القطري، بثلاثية لهدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في ربع النهائي.

أحرز الفريق المكسيكي الهدف الأول عبر اللاعب ليونيل فانجيوني في

الدقيقة 23، ثم أحرز روجيليو فونيس، الهدف الثاني لمونتيري في الوقت البديل لشوط المباراة الأول، الذي انتهت فعالياته بتقدم مونتيري بثنائية نظيفة.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن السد من تقليص الفارق عبر مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة

66، قبل أن يتمكن مونتيري من تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب كارلوس رودريجيز في الدقيقة 77، ونجح السد في إحراز ثاني أهدافه بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء للاعب عبدالكريم حسن في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة يقابل مونتيري نظيره ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي المسابقة، بينما يلاقي فريق السد نظيره الترجي التونسي في لقاء تحديد المركز الخامس.