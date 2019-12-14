الأوليمبي يحصد فضية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت ١٤ سنة

توج لاعبات فريق الاوليمبي بنات تحت 14عاما بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت ١٤ سنة التي انطلقت فاعليتها في صالة جامعة حلوان في الفترة من 12 الي 14ديسمبر. التي انطلقت فاعليتها في صالة جامعة حلوان في الفترة من 12 الي 14ديسمبر. وقام بتكريم اللاعبين كريم شبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف علي لجنة المسابقات وحاتم كمال رئيس لجنة المسابقات.

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