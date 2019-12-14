مصارعة الأوليمبي تتوج ببطولة الجمهورية

توج لاعبي فريق الاولمبي بالمركز الاول في بطولة الجمهورية والتي اقيمت بصالة اتحاد الشرطة الرياضى خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى، وشارك كل اللاعبين حيث يتم تصعيد اللاعبين أصحاب المراكز الأولى إلى الانضمام

للمنتخب، المقرر مشاركته فى البطولات التأهيلية للأولمبياد.حيث حقق الاعبين للدرجه الأولى علي :اللاعب : نور هانى ..الميدالية الذهبيةاللاعب : محمد كامل ..الميدالية الفضيةاللاعب : حسام محمود ..الميدالية البرونزيةاللاعب : محمد محمود..الميدالية البرونزيةوالجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة أفريقيا 2022، و2024، حيث تٌعد الأولى مؤهلة لأولمبياد الناشئين، وقد وافق الاتحاد الأفريقي للعبة على إقامة البطولة الأولى، بصالة استاد القاهرة بعد موافقة فؤاد المسكوت على خلفية الزيارة التفقدية التى قام بها فى الصالات.