مصر تحقق لقب البطولة الأفريقية للكانوي والكياك

توج منتخب مصر للكانوي والكياك بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت ببحيرة مدينة العلمين الجديدة بمشاركة 11 دولة.

وتوج منتخب مصر بلقب البطولة باكتساح بعدما حقق لاعبوه 34 ميدالية بواقع 20 ميدالية ذهبية و 9 ميداليات فضية و 5 برونزيات.

وجاء في المركز الثاني منتخب الجزائر والذي حقق لاعبوه 27 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميدليات ذهبية و 13 ميدالية فضية و 6 ميداليات برونز.

واحتل المركز الثالث المنتخب التونسي بعدما حقق لاعبوه 21 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميدليات ذهبية و 9 ميدالية فضية و 7 ميداليات برونز. بواقع 20 ميدالية ذهبية و 9 ميداليات فضية و 5 برونزيات.وجاء في المركز الثاني منتخب الجزائر والذي حقق لاعبوه 27 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميدليات ذهبية و 13 ميدالية فضية و 6 ميداليات برونز.واحتل المركز الثالث المنتخب التونسي بعدما حقق لاعبوه 21 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميدليات ذهبية و 9 ميدالية فضية و 7 ميداليات برونز.

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