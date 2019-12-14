سلة الأوليمبي رجال تحقق فوز مثير علي سموحة في السوبر

حقق فريق كرة السلة الأول رجال فوز مثير علي سموحة بنتيجة 81 - 76 في اللقاء الثاني من تمهيدى دورى السوبر في اللقاء الذى أقيم علي صالة النادي الاوليمبي .

ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة يوم الثلاثاء المقبل علي صاله نادى سموحة وذلك بعد انتهاء المباراة الاوليمبي لصالح سموحة 105 - 100 . ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة يوم الثلاثاء المقبل علي صاله نادى سموحة وذلك بعد انتهاء المباراة الاوليمبي لصالح سموحة 105 - 100 . الجهاز الفني: ك / معاذ زيدان.. المدير الفنى و رئيس الجهاز

ك / معتز المدير الادارى

ك / عمرو الصياد مدرب عام

ك / كريم فتحى مدرب

ك / محمد الضيفى مدرب أحمال

د / نبيل الغمرى طبيب

ك/مروان نبيل محلل أداء و أحصائى

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