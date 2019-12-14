مدرب مونتيري المكسيكي يتحدى ليفربول بمونديال الأندية

رفع الأرجنتيني الجنسية صاحب الأصول اللبنانية أنطونيو محمد المدير الفني لمونتيري المكسيكي راية التحدي لليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.

جاءت تصريحات أنطونيو محمد عقب فوز مونتيري على السد القطري بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الثاني للبطولة العالمية.

وفي تصريح تليفزيوني، السبت، قال محمد “أنا راضِ تمامًا عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون أمام السد القطري، وربما أفتقدنا الأداء الجيد في بعض فترات اللقاء”.

وأضاف “قدمنا مباراة كبيرة أمام السد الذي أراه فريقًا كبيرًا يستحق الإحترام، ومن ثم فإننا سعداء بالتأهل إلى الدور نصف النهائي”.

وإختتم أنطونيو محمد تصريحاته بالقول “سأفكر من الآن في لقاء ليفربول، وسنحاول الظهور بشكل مختلف تمامًا في مباراتنا معه، وسنتأهل إلى النهائي العالمي”.