عطلة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي .. موعدها وأسبابها

تدخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الفترة المزدحمة من الموسم، والتي تبدأ من منتصف شهر ديسمبر وحتى انتهاء فترة الأعياد، بحلول العام الجديد.

وباتت أندية البريميرليج على موعد للمرة الأولى مع فترة توقف وراحة شتوية، على غرار باقي دوريات أوروبا، تلبية لمطالب الأجهزة الفنية والمدربين المتكررة على مدار سنوات طويلة.

الموسم الحالي 2019-20 سوف يشهد فترة راحة في إنجلترا، وسوف نستعرض معكم في الخليج 365 موعدها وأسبابها، وكل شيء يتعلق بتلك الراحة الجديدة على الرزنامة الإنجليزية

ما هي أسباب الراحة الشتوية في البريميرليج؟

لم يأت مدرب أجنبي إلى الدوري الإنجليزي إلا وأبدى امتعاضه من ضغط المباريات، وكان على رأس هؤلاء مدرب ليفربول “يورجن كلوب” الذي اندهش من الإصرار على عدم إراحة اللاعبين، وتلاجم المباريات في إنجلترا على عكس الوضع في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

وحذر مدرب توتنهام الحالي “جوزيه مورينيو” قبل عامين المسئولين عن الكرة الإنجليزية، من خطورة الأمر في المستقبل، وتأثر لاعبي البريميرليج أوروبيًا بعدم وجود فترات راحة، حين كان مدربًا لنادي مانشستر يونايتد.

وفي محاولة لتحسين الأداء، قال “مارتن غلين” الرئيس التنفيذيللاتحاد الإنجليزي، في يونيو من العام الماضي “أعتقد أنك ستشاهد الأفضل من اللاعبين، وأعتقد أنكم سترون ثمار الراحة في أداء أفضل لبطولة دوري الأبطال، ونأمل أن يكون لاعبو إنجلترا أكثر راحة البطولات الكبرى”.

ثم أضاف “يقولون إنك إذا نظرت إلى البلدان الأخرى التي تفعل ذلك، فإن ذلك يعني أنها راحة عقلية بقدر ما هي راحة جسدية، لا يوجد شيء مكثف مثل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ، مع 38 مباراة بدون توقف، الأمل هو أن اللاعبين سيكونون أكثر راحة عقلياً، الأمر الذي يجعلهم أكثر نضارة، وهو ما سترونه، على أمل الدخول في بطولات نهاية الموسم بمزيد من الحماس والحيوية”.

وأنهى موضحًا السبب الرئيسي “الأهم من ذلك، السبب كان حرص أندية الدوري الممتاز على الظهور بشكل جيد في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، حيث لم نكن رائعين على مدار السنوات القليلة الماضية، نأمل أن يساعد ذلك”.

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ما هي مواعيد الراحة الشتوية الجديدة في البريميرليج؟

ستسري القرعة على جميع أندية البريميرليج، وسيحصل كل فريق على أسبوعين من الراحة، بشكل متساوٍ يحقق العدالة بين المتصدر والأخير.

ومن أجل الحرص على متعة المشاهدة، لن تتوقف مباريات إنجلترا، بل سيتم تقسيم مباريات الأسبوع على نهاية أسبوعين بدلاً من نهاية أسبوع واحد، أي ستلعب خمسة مباريات في أسبوع، وخمسة لقاءات أخرى في أسبوع آخر.

وسيطبق هذا النظام نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير من يوم السابع من فبراير إلى يوم العاشر من فبراير، ثم تستكمل مباريات الجولة في الفترة ما بين 14 إلى 17 من الشهر ذاته.

وسيتم الكشف يوم 20 ديسمبر الجاري، عن أسماء الفرق التي سوف تخوض مبارياتها في الأسبوع الأول، وباقي الفرق التي سوف تلعب في الأسبوع الثاني، والأمر سيتوقف على قرعة بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كيف تم العثور على فراغ أسبوعين في جدول مباريات إنجلترا؟

كانت أصعب مهمة أمام لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإنجليزي، هو تفريغ أسبوعين من أجل الراحة، وعدم تأثير ذلك على موعد انتهاء المسابقات الثلاث المحلية.

وتم حلّ تلك المعضلة عن طريق إزاحة مباريات الدور الخامس من كأس إنجلترا، والذي يلعب عادة في الأسبوع الثاني من شهر فبراير، مع إلغاء فكرة إعادة المباريات التي تنتهي بالتعادل، ولعب أشواط إضافية وركلات ترجيح، وهو ما سيمنع إعادة المباريات.

ماذا ستفعل الأندية في فترة الراحة الشتوية؟

من المنتظر أن تطير أندية الدوري الإنجليزي بمعسكرات خارجية، في مناطق دافئة حول العالم، من أجل الاستعداد لاستئناف الموسم، والابتعاد عن الأجواء الباردة، التي لا تساعد اللاعبين كثيرًا على الاستشفاء والاسترخاء.