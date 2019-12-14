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اهداف مباراة الاتحاد والفيصلي فى الدوري السعودي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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تقدم الفيصلي على مضيفه نادي الاتحاد بهدف من أمضاء البرازيلي ويليام ألفيس ضمن مباريات اليوم بالجولة الـ11 من دوري كأس للمحترفين اليوم السبت 14-12-2019، بهدف فى الدقيقة 43 بعد ان حول عرضية يوسف الجبلي من الجانب الايمن وسط غياب لدفاع الاتحاد.

ومع انطلاق الشوط الثاني وفى الدقيقة 51 تعادل الاتحاد برأسية حمدان الشمراني لاعب الفيصلي السابق بعد تحويله لركنية من الجانب الأيمن فى شباك الفيصلي.

وفى الدقيقة 73 اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية للاعب الاتحاد ومسجل هدف التعادل حمدان الشمراني بعد تدخل عنيف مع لاعب الفيصلي ليكمل الاتحاد المباراة بـ10 لاعبين.

وبعد طرد لاعب الاتحاد بدقائق عاد الفيصلي وسجل الهدف الثاني فى الدقيقة 85 عن طريق اللاعب السعودي خالد الغامدي الذي احتفل بالهدف على طريقه الفرعون المصري نجم الانجليزي محمد صلاح.

وبفوز نادي الفيصلي اليوم وصل الى النقطة 20 فى المركز الخامس من ترتيب جدول الدوري السعودي، جمعهم من 11 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي النصر، بينما تراجع نادي الاتحاد الى المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر ان يلتقي نادي الفيصلي بنظيره نادي الهلال يوم السبت القادم على ملعب مدينة المجمعة .

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اهداف الاتحاد والفيصلي اليوم 

الهدف الاول لنادي الفيصلي

الهدف الاول لنادي الاتحاد

الهدف الثاني لنادي الفيصلي

 

لقطات من مباراة الاتحاد والفيصلي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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