فيورنتينا يعلن موعد عودة ريبيري إلى الملاعب

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن نجمه المخضرم بلال ريبيري خضع لعملية جراحية في الكاحل وسيعود للمشاركة مع الفريق خلال نحو شهرين ونصف الشهر.

وكان الفرنسي ريبيري 36/ عاماً/ قد أصيب دون تدخل من أي لاعب، خلال المباراة التي خسرها فيورنتينا على ملعبه أمام ليتشي صفر / 1 في 30 تشرين ثان/نوفمبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وخضع ريبيري للعملية الجراحية في الكاحل في مستشفى في ألمانيا.

وكان ريبيري قد أنضم إلى فيورنتينا في صفقة إنتقال حر أغسطس الماضي بعد 12 موسماً قضاها ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني، وقد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر.